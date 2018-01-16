Altyapı için 1 milyar dolarlık fon

16 Ocak 2018

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2018 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl holding olarak ilk biokütle projelerini tamamladıklarını, Aydın ve Şanlıurfa'da toplam 17,2 megavat ile biokütleden elektrik üretimine başladıklarını dile getiren Kutman, "Türkiye'nin tarımsal atıklarının yoğun olduğu bölgelere odaklanarak bu alanda 2020'ye kadar toplamda 450 milyon dolarlık yatırımla 250 megavat kurulu güce ulaşmayı ve yılda yaklaşık 1,5 milyar kilovat saatlik elektrik üretimiyle Türkiye'de lider olmayı hedefliyoruz" dedi.

Varlık yönetim şirketleri Actus Portföy Yönetimi'nin ortakları Centricus ile en az bir satın alma yapmasını planladıklarını ifade eden Kutman, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan ortağımız Centricus'un da katkısıyla portföy yönetimi şirketinin kuracağı bir altyapı fonu ile büyük ölçekli otoyol, köprü, tüp geçit ve şehir hastaneleri gibi altyapı projelerindeki fırsatları takip etmeyi planlıyoruz. Bu amaçla yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynak için de çalışmalara başlayacağız"

"600 milyon liralık yatırım harcaması öngörüyoruz"

Kutman, geçen yılki yatırım harcamalarının yaklaşık 250 milyon lira olduğu bilgisini vererek, "2018'de yeni şirket satın almaları dışında 600 milyon liralık yatırım harcaması öngörüyoruz" dedi.

Kutman, "Liman grubumuzun şu an yürüttüğü yeni kruvaziyer limanı ve kruvaziyer sektörüyle ilgili sektörlerde şirket satın alma çalışmalarının toplam büyüklüğü 750 milyon dolar civarında. Bunların bazıları henüz ön inceleme aşamasında bazıları biraz daha ileri aşamada. 2018 içinde ne kadarlık kısmında kesin karara ve anlaşmaya varırız hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kutman, yenilenebilir enerji alanında yatırımlarını tamamlamış ve sürdüren mevcut şirketlerin satın alınması yönünde de çalışmalar yürütüldüğü bilgisini vererek, "Bu alanda önemli tutarda greenfield (boş alan) yatırımlarımız da bulunduğundan henüz inceleme aşamasındaki proje toplamı 300 milyon dolar civarında ama bu kesinlikle bir üst sınır değil" dedi.

Kaynak: AA