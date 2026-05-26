Alüminyum'da tarihi yükseliş: Fiyatlar dört yılın zirvesine çıktı

Sanayi metalleri piyasasında alüminyum fiyatları yükselişini sürdürürken, Çin'de üretime yönelik olası kısıtlamalar piyasadaki arz endişelerini artırdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları gün içinde yüzde 1,6'ya kadar yükseldi.

Araştırma şirketi Mysteel Global'in değerlendirmesine göre, Çinli döküm tesislerinin enerji tüketimi ve emisyon denetimleri nedeniyle üretim azaltmaya zorlanabileceği beklentisi fiyatları destekledi.

Çin'de aşırı üretim tartışması

Analizde, Çin'deki alüminyum döküm tesislerinin, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından oluşan küresel arz sıkışıklığından yararlanmak amacıyla kapasitenin üzerinde üretim yaptığı belirtildi.

Şubat ayı sonunda başlayan savaş sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin bölgeden gelen arzı azaltmasıyla birlikte LME fiyatlarında yükseliş yaşandığı ifade edildi.

Çinli yetkililerin ise artan stoklar nedeniyle aşırı üretimi kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Mysteel'in aktardığına göre, Guangxi eyaletinin Baise kentindeki bir döküm tesisinin erimiş alüminyum üretimini azaltmaya başladığı belirtildi. Ancak üretim düşüşünün boyutuna ilişkin resmi bir veri paylaşılmadı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, benzer denetimlerin çelik ve petrol rafineri sektörlerini de kapsayacağı bildirildi.

Üretim rekor kırdı

Resmi verilere göre dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'de günlük alüminyum üretimi geçen ay 129 bin tona ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

LME'de alüminyumun ton fiyatı yüzde 1,3 yükselerek 3 bin 697 dolara ulaştı. Böylece fiyatlar Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bakır fiyatlarında dalgalı seyir

Öte yandan yatırımcıların Orta Doğu'daki savaşa ilişkin olası diplomatik gelişmeleri takip ettiği süreçte bakır fiyatlarında da dalgalı görünüm dikkat çekti.

Ton başına yaklaşık 13 bin 630 dolar seviyesinde işlem gören bakırın, yapay zeka yatırımları ve enerji altyapısına yönelik güçlü talep nedeniyle bu ay tarihi zirvelere yaklaştığı belirtildi.