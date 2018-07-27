Amazon, Apple'ı ısıramadı

27 Temmuz 2018

Dün ikinci çeyrek net karının 2,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını bildiren e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, TSİ 16.35'te yüzde 4 prim yaparken, şirketin piyasa değeri 940 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Apple'ın ise piyasa değeri aynı saatte 960 milyar dolar oldu.

Amazon'un net kârı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kâr elde etmişti.

Analistler Amazon hisselerinin değerinin bugün New York borsası açılışında, Apple hisselerinin değerini geçerek birinciliğe çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu. Amazon, Apple'ı ısıramasa da arada 20 milyar dolarlık 'nispeten' ufak bir fark kaldı.

Öte yandan New York borsasında endeksler, güçlü gelen büyüme verisiyle haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,74 puan (yüzde 0,39) değer kazanarak 7.882,93 puana çıktı.