Anadolubank, dijitalleşmeye odaklanacak
Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, 2023 yılında KOBİ’lere ve ihracatçı şirketlere olan konsantrasyonu artıracaklarını belirterek, “Dijitalleşme gündem maddelerimizin ilk sıralarında yer almaya devam edecek. Sürdürülebilirlik, açık bankacılık, bilgi güvenliği ve fintek iş birlikleri bizim için 2023 yılının en önemli başlıkları arasında yer alacak” açıklamalarında bulundu.
2022’de 25. yılını kutlayan Anadolubank, sürdürülebilir büyüme performansıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Dijital kanallardan ihtiyaç kredisi verecek Ülke, banka olarak dijital bankacılık alanına odaklandıklarını belirterek, "Faaliyetlerimiz altında otomasyona dayalı hizmetlere ve iş süreçlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Yakın zamanda dijital kanallarımızdan sunacağımız ihtiyaç kredisi için bir kampanya hazırlığındayız” dedi.