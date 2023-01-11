Anadolubank, dijitalleşmeye odaklanacak

2022’de 25. yılını kutlayan Anadolubank, sürdürülebilir büyüme performansıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Dijital kanallardan ihtiyaç kredisi verecek Ülke, banka olarak dijital bankacılık alanına odaklandıklarını belirterek, "Faaliyetlerimiz altında otomasyona dayalı hizmetlere ve iş süreçlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Yakın zamanda dijital kanallarımızdan sunacağımız ihtiyaç kredisi için bir kampanya hazırlığındayız” dedi.