Anadolubank’tan Dijital İhtiyaç Kredisi

Anadolubank’ın yeni ürünü, dijitale özel avantajlı faiz oranlı ve dosya masrafsız ihtiyaç kredisi müşterilerine gelire uygun ödeme planıyla ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyor.

Hayat Sigortalı ve Hayat Sigortasız, 100 bin TL’ye kadar, 36 aya varan vade gibi seçeneklerle sunulan Anadolubank dijital ihtiyaç kredisi başvurusu şubeye gitmeden İnternet Şube ya da Anadolubank Mobil’den yapılabiliyor.

Dijital bankacılık alanında emin adımlarla yürüdüklerini belirten Anadolubank Dijital Bankacılık Bölüm Başkanı Burcu Ertaner Şenay, “Banka stratejimiz ve küresel konjonktür paralelinde dijital bankacılık alanında yatırımlar yapıyoruz. Dijital İhtiyaç Kredisi ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelememeleri için yanlarında oluyoruz. Dijital kanallarımıza yatırım yapmaya ve devam edeceğiz” diye konuştu.