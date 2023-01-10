Aralık’ta en çok borsa kazandırdı, dolar kaybettirdi

TÜİK'in açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre aralık ayının kazananı Borsa İstanbul oldu. Aralıkta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,47 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 15,09 kazanç sağladı

Dolar yatırımcısını üzdü

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külçe altın yüzde 4,86, euro yüzde 4,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve dolar yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sundu.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,97, külçe altın yüzde 3,39, euro yüzde 2,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,91 zarar ettirdi.

Son 3 ayda dolar enflasyona yenildi

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 45,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,48 oranlarında yatırımcısına en çok zarar yazdıran yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Borsa 2022’de enflasyondan fazla kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.