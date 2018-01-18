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Aramco'nun halka arzında tarih netleşiyor

Aramco'nun CEO'su Nasser, halka arz için 2018'in ikinci yarısında hazır olacaklarını söyledi.

Aramco'nun halka arzında tarih netleşiyor
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Dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun CEO'su Amin H. Nasser, şirketin halka arzına ilişkin açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan hükümetinin halka arzın yapılacağı piyasa konusunda kararını beklediklerini söyleyen Nasser, 2018'in ikinci yarısında halka arz için hazır olacaklarını söyledi.

Nasser, petrol fiyatlarına ilişkin olarak da, "Global petrol stoklarında düşüş ve arz kısıntısı anlaşmasına bağlılıkla fiyatlar iyileşiyor" dedi.

Saudi Aramco'nun yüzde 5'inin yıl içinde özelleştirilmesi hedefleniyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamasına göre değeri 2 trilyon dolar olan şirketin yüzde 5'inin özelleştirilmesi 100 milyar dolarlık bir projesi anlamına geliyor. Bunun da dünyanın en büyük halka arzı olması bekleniyor.

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