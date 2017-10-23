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Arçelik’ten 256.2 milyon lira kâr

Şirket, bu yıl için FVAÖK marjı beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 10'a revize etti.

Arçelik’ten 256.2 milyon lira kâr
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Borsada bilanço dönemi Arçelik ile başladı. Cuma günü piyasa kapanışı sonrasında üçüncü çeyrek finansallarını açıklayan Arçelik’in kârı piyasa beklentilerine yakın geldi. Satışlarını üçüncü çeyrekte yüzde 33 artıran Arçelik, 256.2 milyon lira net kâr elde etti. Şirketin 9 aylık konsolide net kârı ise 753 milyon lira oldu.

FVAÖK marjı beklentisini yüzde 10'a çekti

Bu arada Arçelik, 2017 yılında ciro artışının yüzde 25 civarında olmasını beklemeye devam ediyor.

Arçelik'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, bu yıl için FVAÖK marjı beklentisi yüzde 10,5'ten yüzde 10'a revize edildi. Uzun vadeli FVAÖK marjı beklentisi ise yüzde 11 olarak korundu. Türkiye'de beyaz eşya pazarının adetsel olarak yüzde 10 büyüyeceğini tahmin eden şirket, uluslararası büyümenin yüzde 2 olmasını bekliyor. Şirket ana faaliyet bölgelerinde aynı kalan veya artan pazar payı bekliyor.

Deniz Yatırım’ın Arçelik analizi şöyle:

Arçelik’in 3Ç17'de marj görünümü beklentilerden kötü. Net kâr 256 milyon TL gelirken genel itibariyle piyasa beklentilerini karşıladı. Net kâr çeyreksel bazda yatay kalırken yıllık bazda %3 civarında düştü. Net kar bizim beklentilerimizi %9 civarı aştı ama bu daha ziyade operasyonel olmayan kalemlerden kaynaklandı. Operasyonel performansa baktığımızda ise satışlar yıllık bazda %33 büyüyerek 5,4 milyar TL oldu ve beklentileri bir parça aştı. VAFÖK ise 542 milyon TL olarak gerçekleşirken beklentilere paralel düzeyde kaldı. Böylece VAFÖK marjı %10 düzeyinde kaldı ve beklentileri karşılamadı. Bu sonuçlar sonrası şirket 2017 VAFÖK hedefini de %10,5 düzeyinden %10’a çekti. Net İşletme Sermayesi/Satışlar oranı ise %33,5 olurken bir önceki çeyrekle hemen hemen paralel düzeyde kaldı. Özellikle şirketin VAFÖK marjı hedefini düşürmesi ve ÖTV teşviğinin bitmesi sonrasında önümüzdeki bir kaç çeyrekte yurt içi piyasada beklenen zayıf satışlar nedeniyle hissenin 3Ç17 sonuçlarına olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.”

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