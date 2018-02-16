Asil Çelik borsa kotundan çıkarıldı
Asil Çelik'in borsa kotundan çıkarılmasına karar verildi. Şirketin hisseleri 19 Şubat itibari ile işleme kapatılacak.
Borsa İstanbul Yönetimi, Asil Çelik'in 19 Şubat itibariyle kottan çıkarılması kararını verdi.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "30/11/2017 tarihli Borsamız duyurusunda belirtildiği üzere, payları Borsamız Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören ve 09/02/2018 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket), 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu süreci 16/02/2018 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 19/02/2018 tarihinden itibaren işlem görmekten sürekli men edilecektir." ifadelerini kullanıldı.
Daha önce Pimaş, Ege Profil ve Mensa Sinai de borsa kotundan çıkarılmıştı.