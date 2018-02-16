Asil Çelik borsa kotundan çıkarıldı

16 Şubat 2018

Borsa İstanbul Yönetimi, Asil Çelik'in 19 Şubat itibariyle kottan çıkarılması kararını verdi.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, "30/11/2017 tarihli Borsamız duyurusunda belirtildiği üzere, payları Borsamız Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören ve 09/02/2018 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket), 12/11/2014 tarihli ve II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu süreci 16/02/2018 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 19/02/2018 tarihinden itibaren işlem görmekten sürekli men edilecektir." ifadelerini kullanıldı.

Daha önce Pimaş, Ege Profil ve Mensa Sinai de borsa kotundan çıkarılmıştı.