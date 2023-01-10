Astor Enerji halka açılıyor: Talep toplama yarın başlıyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için güç ve dağıtım transformatörleri ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Astor Enerji halka arz için talep toplamaya başlıyor. TEB Yatırım liderliğinde toplam 40 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 12,50 TL sabit fiyatla talep toplama yarın başlayacak ve 13 Ocak Cuma günü sona erecek.

148 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere ek satış hariç toplam 175 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü yaklaşık 2,19 milyar TL olacak. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 35 milyon TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 210 milyon TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,63 milyar TL’ye ulaşacak.

Global ölçekte enerjiye olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, elektrik enerjisinin olduğu her yerde Astor Enerji'nin ürünlerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Ünsal, “Bugün son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en büyük transformatör üretim tesislerinden olan fabrikamız, 2016 yılından itibaren faaliyette olan Ar-Ge Merkezi’miz, Avrupa’nın en büyük kapasitesine sahip laboratuvarlarından biri olan test laboratuvarımız, 6,6 MW kurulu güce sahip çatı Güneş Enerji Santrali’miz ve bugün bin 500’ün üzerinde çalışanımızla Türkiye’nin yanı sıra dünyada 90’ın üzerinde ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Halka arz ile birlikte Astor Enerji’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi, uluslararası pazardaki mevcut payını artırmayı ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz” dedi.

Halka arz geliri yatırıma ayrılacak

Halka arzdan elde edilecek geliri şirketin yurt içi ve yurt dışında büyümesini destekleyecek yatırımlar için kullanacaklarını ifade eden Ünsal, “Türkiye'deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, yurt dışı pazarlarındaki mevcut varlığımızı geliştirmek ve genişletmek amacıyla kapasitemizi, ürün gamımızı geliştirecek ve işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Ar-Ge çalışmalarımızı, başta yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teknolojik ürünlerimizi geliştirmek olmak üzere endüstrinin talebi olan özgün ürünler ile arttıracağız. Bununla beraber üretim tesislerimizin verimliliğinin yükseltilmesi, yeni makine, ekipman ve sistemlerin alınması, yeni hatların açılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımlara ek olarak ana faaliyetlerimizi destekleyen nitelikteki arsa üzeri güneş enerji santrali (GES) yatırımı, elektrikli araç şarj istasyonlarının yatırımları ve bu istasyonların kurulu güçlerinin kapasite artırımları için gerekli altyapı yatırımları da gelecek yatırım planlarımız içinde yer alıyor” diye konuştu.

"Halka arz hepimizi çok heyecanlandırıyor"

TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı ise, “Türkiye sermaye piyasalarının en seçkin kurumlarından biri olan TEB Yatırım’ın 25. kuruluş yıldönümünü gururla geride bıraktığımız bu günlerde, yine ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Astor Enerji’nin halka arzına liderlik etmenin onurunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bu yana önemli ilklere imza atan kurumumuz son birkaç yıldır gerek dijital aracılık gerekse yatırım bankacılığı alanlarında bir atılım başlatmış durumda. Halka arzlardaki liderlik rolümüze de Borsa İstanbul’un en gözde şirketlerinden biri olacağına inandığımız Astor Enerji’nin halka arzı ile geri dönüş yapıyor olmamız hepimizi çok heyecanlandırıyor. Son derece stratejik bir sektörde faaliyet gösteren Astor Enerji, en büyük yerli üretici olarak, başarılı ihracat performansı ile ön plana çıkıyor. Astor Enerji’nin halka arzının borsamızın ihtiyacı olan ve üretim, istihdam, ihracata önemli ölçüde katkı sağlayan sanayi firmalarının bireysel ve kurumsal yatırımcılara açılması yolunda önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyoruz. Bu halka arzın sermaye piyasalarımız ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Nakit kar payı dağıtmayı hedefliyor

Astor Enerji, 2019’da 1,1 milyar TL ciro elde ederken, 30 Eylül itibarıyla son 1 yılda yaklaşık 5,7 milyar TL ciro, 1,6 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL net kara ulaştı. Dağıtılabilir karının asgari %30’unu nakit kar payı olarak dağıtmayı hedefliyor.

İhracat pazarlarında büyümeye ağırlık verilecek

Bugün başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere dünyada 6 kıtada 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Astor Enerji, önümüzdeki dönemde var olduğu pazarlarda derinleşmeyi, farklı pazarlara girerek ihracatının tüm satışlar içindeki payını orta vadede yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

Kurulu GES gücünü 20 MW’a çıkarmayı hedefliyor

Astor Enerji, tükettiği elektrik enerjisinin tamamına yakınını fabrika çatısında kurulu 6,6 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali’nden (GES) elde ediyor. Şirket ÇED ve imar süreçlerinin tamamlanması ile 2023 yılının ilk yarısında yaklaşık 12,5 milyon dolar yatırımla Ankara Bala’daki arazisi üzerinde 13,95 MW gücünde GES projesini hayata geçirecek. Bu sayede yıllık 20 milyon kWh üzeri elektrik üretimi gerçekleştirerek milli ve yenilenebilir enerjiye destek vermeyi, karbon nötr hedefinde önemli bir yol kat etmeyi hedefliyor.