Asya Altyapı'dan TSKB'ye 200 milyon dolar kredi
Asya Altyapı Yatırım Bankası, TSKB ile200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Asya Altyapı Yatırım Bankası arasında 200 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı.
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu kredinin Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi kapsamında olduğu belirtilerek firmaların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarının finansmanında kullandırılacağı ifade edildi.