Asya borsaları dokuz ayın dip seviyesinde

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.43 geriledi. Endeks ayın başından bugüne kadar %8 düşerken, eylülden bu yana en kötü aylık performansı kaydetmeye hazırlanıyor.

Japonya'nın Nikkei endeksi %0.33 düşüş kaydetti. Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi %0.05 düştü.

Çin hisse senetler piyasası, politika yapıcıların ekonomiyi destekleyici önlemlerinin yetersiz kalması ve beklentilerin altında kalan birçok ekonomik verinin etkisiyle zayıf seyir izliyor.

Wall Street, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin faiz artırımlarının devam edip etmeme konusunda fikir ayrılığı yaşadığını gösteren geçen ayki para politikası toplantısı tutanaklarının ardından ekside kapandı.

Bazı yetkililer faizleri çok yükseltmenin ekonomi üzerinde yarattığı risklere dikkat çekerken, "çoğu" politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam etti.