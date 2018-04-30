Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

30 Nisan 2018

Asya borsaları Kore yarımadasındaki gerilimin azalması ve şirketlerin açıkladığı güçlü ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret geriliminden dolayı bazı yatırımcıların ise temkinli olduğu görülüyor. Asya piyasalarında işlem hacmi Japonya, Çin ve Hindistan'daki tatil nedeniyle düşük düzeylerde bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Cuma günü yüzde 1'in üzerinde primle tamamladıktan sonra yüzde 0.9 artıda bulunuyor. Art arda iki ayı ekside bitiren endeksin Nisan ayını ise artıda bitirmesi bekleniyor.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi Samsung Electronics'in rekor kâr açıkladığı bilanço ve Güney ile Kuzey Kore liderleri arasında yapılan başarılı zirvenin ardından yüzde 0.6 artıda

bulunurken, bu ayın tamamını yüzde 2.5 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Güçlü şirket bilançoları küresel hisse piyasalarını desteklemeye devam ediyor. İlk çeyrek bilanço döneminde ABD'nin S&P 500 endeksinde yar alan şirketlerin yarısından fazlası sonuç açıklarken, şirketlerin yüzde 79.4'ü beklentileri aştı. Şirket kârlarının bu yıl yüzde 24.6 artması beklenirken, bu rakam kâr büyüme beklentisinin ABD'deki vergi indirimleri sayesinde yıl başı tahminlere kıyasla iki kat güçlendiğine işaret ediyor.

Bu hafta izlenecek veriler arasında bugün yayımlacak olan ABD tüketim harcamaları verisi, Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in para politikası kararı ve Cuma günü yayımlanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor.

Bu hafta ayrıca ABD hazine bakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret danışmanlarının ticaret konularını ele almak için Çin'e yapacakları ziyaret de yatırımcılar

tarafından izlecek.

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin geçen hafta yaptığı ve nükleer faaliyetlerden vazgeçme sözü verdikleri zirvenin ardından Kore yarımadasındaki gerilimin de azaldığı görülüyor.



Dolar yatay görünümde

Dolar, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvil getirilerinin geri çekilmesine paralel olarak geçen hafta gördüğü üç buçuk ayın zirve seviyelerinden hafif geriledikten sonra bu sabah yatay seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü 91.986 ile 11 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 91.561'de bulunuyor.

Dolar ABD'nin gösterge 10 yıllık tahvilinin getirisinin yüzde 3'ü yukarı yönlü kırarak dört yılın zirvesine yükselmesinin etkisiyle geçen haftayı yüzde 1.3'ün üzerinde kazanımla

tamamladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvilinin getirisi geçen hafta Çarşamba günü yüzde 3.035'e kadar yükseldikten sonra geri gelerek Cuma gününü 3 baz puan düşüşle yüzde 2.957 ile tamamladı.