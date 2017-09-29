Asya borsaları Japonya hariç alıcılı
Asya borsalarında Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izlendi.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 2,8 olurken, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0,7 arttı.
Beklentiler doğrultusunda açıklanan işizlik oranı ve enflasyon verileri sonrasında, Nikkei 225 endeksi 20.356,28 puanla günü önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 112,6 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.348,94 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 2.394,47 puandan günü kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 31.439,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 27.519,31 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA