Asya borsaları karışık seyretti

18 Ekim 2017

Asya tarafında, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) beş yılda bir yapılan ve bugün başlayan 19. Ulusal Kongresi'nde yapılacak açıklamalar piyasaların odak noktasına yerleşti.

Kongre'de gelecek beş yıla ilişkin izlenecek politikalara dair ipuçları piyasaların yönü açısından önem taşırken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kongrenin açılışında yaptığı konuşmada ülkenin kapılarının dış dünyaya kapanmayacağını ve gittikçe daha açık hale geleceğini, ayrıca dış ticaretinin genişletileceğini söyledi.

Gelişmeler sonrasında 3.371-3.383 puan bandında hareket eden Şanghay bileşik endeksi, kapanışa doğru yüzde 0,1 artışla 3.376,78 puan oldu.

Japonya'da Nikkei endeksi ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrini sürdürerek günü yüzde 0,1 yükselişle 21.363,05 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 112,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.482,91 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 32.485,16 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 28.672,48 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA