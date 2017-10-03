Asya borsaları pozitif seyirde
Asya borsaları haftanın ikinci gününde pozitif bir seyir izledi.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi eylülde bir önceki aya göre 0,6 puan artarak 43,9'a yükseldi. Son dönemde yükseliş trendinde olan dolar/yen paritesi, yukarı yönlü hareketini sürdürerek saat 10.30 itibarıyla 113 sınırından işlem görüyor. Açıklanan pozitif veri ve yendeki zayıflamanın etkisiyle Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1,1'lik artışla 20.614,07 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 31.548,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2 değer kazancıyla 28.101,16 puanda seyrediyor.
Çin ve Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Kaynak: AA