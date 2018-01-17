Asya borsaları rekor seviyelerden geriledi

17 Ocak 2018

Asya borsaları, değer kaybeden ham madde hisselerinin etkisiyle rekor seviyelerden geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi son birkaç seanstaki yükselişin ardından ham madde ve madencilik hisselerindeki kâr realizasyonlarının etkisiyle yüzde 0.4 değer yitirdi. Nikkei endeksi ise dün gördüğü 26 yılın zirvesinden yüzde 0.5 geriledi.

ABD borsaları da yılbaşından bu yana neredeyse kesintisiz süregelen yükselişe ara verdi. Wall Street'te enerji sektörü hisseleri yüzde 1.2 geriledi.

Bu arada General Electric kendini birkaç şirkete bölme olasılığını gündeme getirirken yeni ABD vergi yasaları ve sigorta ilgili maliyetler nedeniyle 11 milyar dolar aktif sileceğini açıkladı.

Yatırımcıların ABD hisse piyasalarında öngördükleri fiyat oynaklıklarını ölçen CBOE VIX endeksi bu ay içinde gördüğü rekor düşük seviyelerden bir ayın kapanış zirvesi olan 11.66'ya yükseldi.

Dünya hisse senedi piyasaları küresel ekonominin güçlü büyüyeceği ve şirket kârlarının artacağı beklentisiyle yıl başından bu yana yükseliyor. Dünya borsalarını dolar cinsi izleyen MSCI endeksi dün yüzde 0.3 yükselerek yeni rekordan kapanırken, yıl başından bu yana kazanımlarını yüzde 4.2'ye yükseltti.

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Kaynak: Reuters