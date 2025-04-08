Asya borsaları tarihi çöküşün ardından nefes aldı: Ticaret gerilimi sürüyor

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı karşılıklı gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesiyle sert kayıplar yaşayan Asya-Pasifik borsaları, haftanın yeni gününde toparlanma sinyalleri verdi. Çin'e yönelik ilave vergi tehditlerinin ardından gerileyen endeksler, bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,41 oranında yükselirken, daha geniş kapsamlı Topix endeksi yüzde 6,81 artış gösterdi. Güney Kore borsasında da benzer bir toparlanma gözlendi; Kospi endeksi yüzde 1,7, küçük ölçekli şirketlerin işlem gördüğü Kosdaq endeksi ise yüzde 2,35 değer kazandı.

Hong Kong kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi bugün yüzde 2,25 artış gösterdi. Teknoloji hisselerini barındıran Hang Seng Tech Endeksi ise yüzde 4,17’lik güçlü bir yükseliş kaydetti. Ancak pazartesi günü Hang Seng Endeksi yüzde 13’ün üzerinde düşerek 1997’den bu yana en sert tek günlük kaybını yaşamıştı.

Çin ana karasında CSI 300 endeksi yüzde 0,24 ile sınırlı bir yükseliş gösterirken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,18 artışla açtı.

Güneydoğu Asya’da baskı sürüyor

Bölgede bazı borsalar ise olumsuz seyrini sürdürüyor. Endonezya’da Jakarta Bileşik Endeksi, devre kesici uygulamasının ardından yeniden açıldığında yüzde 9’dan fazla değer kaybetti. Vietnam borsası, tatil sonrası ilk işlem gününde yüzde 5’in üzerinde düşerken, Tayland’da SET endeksi yüzde 4’ten fazla gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

ABD - Çin arasında neler oluyor?

ABD yönetiminin 2 Nisan’da Çin menşeli bazı ürünlere yönelik ek gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından, Çin’den ilk karşılık gecikmedi. Pekin, Amerikan mallarına yüzde 34 oranında gümrük vergisi getirerek misillemede bulundu. Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret geriliminde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Çin’in ABD mallarına yönelik gümrük vergilerini kaldırmaması durumunda, mevcut vergilere ek olarak yüzde 50 oranında ilave vergi uygulanabileceğini” söyledi.

Trump’ın bu açıklaması, Pekin cephesinde tepkiyle karşılandı. Çin yönetimi, Washington’un tehdit içeren ifadelerine karşılık olarak, olası bir vergi artışı durumunda “daha güçlü yanıtlar” vereceğini duyurdu. Çin tarafından yapılan resmi açıklamada, “ABD'nin ek vergi uygulamasına gitmesi halinde, Çin kendi yasal hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla misilleme yapacaktır” denildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada ise ABD’nin yaklaşımı eleştirildi. Açıklamada, “ABD’nin Çin’e yönelik baskı ve tehditleri hata üstüne hata eklemektedir. Bu tavır, ABD'nin şantajcı doğasını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Eğer ABD ısrarla bu yolda yürümeye devam ederse, Çin mücadeleden kaçınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Taraflar arasında karşılıklı restleşmelerin artması, küresel piyasalarda da tedirginlik yaratırken, gözler önümüzdeki dönemde yapılacak olası diplomatik temaslara çevrildi.