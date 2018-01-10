Asya borsaları teknoloji hisseleriyle geriledi
Samsung'un beklentileri karşılayamayan kâr hedefi sonrasında Asya borsaları zirve seviyelerden geriledi.
Asya borsaları yatırımcıların teknoloji hisselerinde kâr realizasyonuna gitmesinin ardından zirve seviyelerinden geriledi.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda altı seans yükselerek dün Kasım 2007'de gördüğü tarihi zirveye yaklaştıktan sonra bugün yüzde 0.3 değer kaybetti.
Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0.2 gerileyerek dün gördüğü 26 yılın zirvelerinden aşağı indi.
Asya'daki kayıplara teknolojileri hisseleri öncülük etti.
Samsung Electronics'in beklentileri karşılamayan kâr hedefi yatırımcılarda hafıza çipi pazarındaki sert büyümenin sona erdiği endişesi yarattı ve hisseleri yüzde 1.1 geriledi.
Kaynak: Reuters