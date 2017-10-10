Asya borsalarında alış ağırlıklı seyir izlendi

10 Ekim 2017

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı, ağustosta 2,38 milyar yen fazla verdi. Söz konusu dönemde Japonya'nın dış ticaret fazlası ise 318,7 milyar yen oldu. Öte yandan, ülkede eylül ayına ilişkin ekonomi gözlemcileri cari endeksi de bir önceki aya kıyasla 1,6 puan artarak 51,3 seviyesine yükseldi.



Verilerin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi 20.823,66 puanla Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, günü yüzde 0,6 artışla 20.823,51 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 112,54 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de dün Şanghay bileşik endeksi, geçen yılın ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verirken, kapanışa doğru yüzde 0,2 artışla 3.380,90 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselerek 2.433,81 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 31.940,05 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 28.453,56 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA