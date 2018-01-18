Asya pay piyasaları pozitif
Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 artışla rekor kırdı. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve Japonya'nın Nikkei endeksi ise dün 1991'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Asya borsaları Wall Street'deki yükselişin yatırımcıların risk iştahını desteklemesiyle rekor seviyeleri gördü.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.2 artışla dünkü kazanımlarını artırarak yeni bir zirve gördü.
Avustralya borsası yatay seyrederken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve Japonya'nın Nikkei endeksi ise dün 1991'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 0.4 artıda.
Yatırımcıların yüksek bilanço beklentilerinin hisse senetlerini yükseltmesiyle ABD borsaları yükseldi ve Dow endeksi ilk kez 26,000'in üzerinde kapandı.
Dünya hisse senedi piyasaları küresel ekonominin güçlü büyüyeceği ve şirket kârlarının artacağı beklentisiyle yıl başından bu yana yükseliyor.
New York borsası rekor yolculuğuna devam ediyor
Kaynak: Reuters