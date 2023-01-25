Asya piyasalarında karışık seyir
Asya'da yeni yıl tatili nedeniyle Çin ve Hong Kong piyasalarının kapalı olduğu günde karışık bir seyir izlendi.
Güney Kore piyasaları iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılırken, hafta başından bu yana dünya borsalarında etkili olan alıcılı seyir açılışta fiyatlamalara yansıdı.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri geride bırakmasının ardından, iki ülke merkez bankasının şahin politikalarına devam edeceğine yönelik endişeleri güçlendirmesiyle Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,29 azalışla 7.468 puandan tamamladı.
Analistler, Çin'de piyasaların hafta boyunca işleme kapalı kalmaya devam edeceğini kaydederek, Hong Kong borsasının yarın işleme açılacağını söyledi.
Öte yandan Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü endeks kasımda 97,4'e geriledi.
Bu gelişmelerle Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak günü 27.395 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 130,4'te dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,39 artışla 2.428 seviyesinden kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 düşüşle 60.324 puanda seyrediyor.