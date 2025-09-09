Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 değer kazanarak 552,39 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 artarak 42.008,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.749,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 9.242,53 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 23.718,45 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,173 oldu.

Bu arada, Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilerleyen günlerde yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

Analistler, Fransa'da hükümetin düşmesinin piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını, bu nedenle bugün hisse senedi ve tahvil piyasalarında aşağı yönlü daha güçlü tepkinin görülmediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra Fransa'daki belirsizlik nedeniyle Avrupa finans piyasalarında büyük çalkantılar yaşanacağına ilişkin korkuların bir miktar yatışmasına rağmen, ülkedeki krizin Avro Bölgesi için hala bir yük oluşturduğunu belirten analistler, yatırımcıların "finans piyasaları için uzun vadeli siyasi riskleri hafife almaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Öte yandan, bu hafta yatırımcıların odağında ABD'nin enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı bulunurken, ECB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında faiz oranlarını yine sabit tutması bekleniyor. Buna karşılık ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta politika faiz oranını indirmesi öngörülüyor.