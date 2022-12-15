Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.453 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 azalışla 6.674 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 gerileyerek 8.320 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 24.423 puanda seyrediyor.

Dün yüzde 0,5 artışla günü 1,0680 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1,0640 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminlerinin 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e yükseldi.

Fed üyelerinin gelecek dönem projeksiyonları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözlerin bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildiğini belirtti.

Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceğinin fiyatladığını anımsatan analistler, buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını kaydetti. (AA)