Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 azalışla 446 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 14.740 puandan işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 7.691 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalışla 6.883 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 8.679 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 25.297 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1,0740 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını belirten analistler, veri gündeminde ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.