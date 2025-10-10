Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,25 değer kaybederek 564,16 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,74 düşüşle 42.047,5 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 kayıpla 9.427,47 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 değer kaybederek 7.918 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 düşüşle 24.241,46 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,294 artışla 1,16 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin'in ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerine ilişkin açıklamasının ardından bölge piyasaları negatif seyirle kapandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'de "çok garip şeyler" olduğunu belirtti. Trump, ülkenin "düşmanca" davranmaya başladığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her bir unsuruna ve hatta Çin'de üretilmese bile akıllarına gelen hemen her şeye ihracat kısıtlamaları getirmeyi istediklerini bildirdiklerini aktardı.

Trump, bu durumun piyasaları "tıkayacağını" ve dünyadaki hemen her ülke için özellikle de Çin açısından hayatı zorlaştıracağını ifade etti.

Bu "büyük ticaret düşmanlığına" son derece öfkeli olan diğer ülkelerin kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Trump, bunun aniden ortaya çıkan bir durum olduğunu kaydetti.