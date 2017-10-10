Avrupa borsaları düşüşte
Bugün İngiltere'de açıklanacak ağustos ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi ile ABD'de küçük işletmeler iyimserlik endeksini takip edecek Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 12.958,46 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 azalışla 22.411,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 5.361,87 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,43 düşüşle 10.191,40 puana indi.
Analistler, bugün İngiltere'de açıklanacak ağustos ayı sanayi üretimi ve ticaret dengesi ile ABD'de küçük işletmeler iyimserlik endeksi'nin takip edileceğini belirterek, Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun gerçekleştireceği oturuma ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.
Katalonya yerel parlamentosu, bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'un talebiyle bugün saat 19.00'da toplanacak. Katalonya özerk yönetimi parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA