Avrupa borsaları ECB öncesi karışık
Avrupa borsaları, bugün açıklanacak ECB faiz kararı öncesinde güne karışık seyirle başladı. Piyasalar, Katalonya'nın özerkliğini askıya almak üzere bugün başlayacak görüşmeleri de izliyor.
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 azalışla 386,89 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,03 yükselişle 7.448,28 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 12.944,42 puana gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 yükselişle 22.445,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 primle 5.376,35 puana ulaştı.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,24 azalışla 10.129,30 puana geriledi.
ECB ve Katalonya'ya ilişkin gelişmeler izleniyor
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odak noktasında yer aldığını belirterek, bankanın faizlerde değişiklik yapmayacağını, ancak tahvil alımlarının azaltımına ilişkin bir açıklama yapılabileceğini ifade etti.
İspanya Senatosu'nun, Katalonya Özerk Yönetim Hükümetini azledecek 155. madde ile ilgili görüşmelere bugün başlayacağını aktaran analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olacağını dile getirdi.
Kaynak: AA