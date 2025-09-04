Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 artışla 550,09 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 9.216,87 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74 artarak 23.770,33 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 yükselerek 41.989,71 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 7.698,92 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,164 düzeyinde seyrediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA