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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faiz kararlarının ardından günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsalarının kapanışında, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 değer kaybederek 388,91 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kaybederek 5.357,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,93 azalarak 22.191,74 seviyesine düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44'lük kayıpla 13.068,08 seviyesine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 değer yitirerek 7.448,12 puana geriledi

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.45 itibarıyla yüzde 0,35’lik düşüşe 1,1783 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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