Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapandı.
Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak, 384,47 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,29 azalarak, 5.438,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,65 azalarak, 21.350,88 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.666,51 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 7.632,64 seviyesinde kapandı.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,60’lık düşüşle 1,1554 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA