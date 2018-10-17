Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları otomotiv şirketlerine ilişkin gelen düşük verilerin ardından günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları otomotiv şirketlerine ilişkin gelen düşük verilerin ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalarak 363,54 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 azalarak 5.144,95 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,33 düşerek 19.454,99 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,52 düşüşle 11.715,03 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07’lik azalışla 7.054,60 seviyesinden kapattı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,48’lik düşüşle 1,1515 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA