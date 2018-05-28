Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları İtalya'da artan politik risklerin etkisiyle İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları İtalya’da artan politik risklerin etkisiyle İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalarak 392,82 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 azalarak 5.508,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,08 azalarak 21.932,69 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 düşüşle 12.863,46 seviyesine geriledi.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.730,28 seviyesine ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibariyle yüzde 0,19’luk düşüşle 1,1629 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA