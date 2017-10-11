Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı.
Avrupa borsaları İspanya’da devam eden politik gerilim nedeniyle günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,0 hareket ile 390,15 puanla seviyesini korudu.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,17 artarak 12.970,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 artarak 22.552,21 puana yükseldi.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kaybederek 5.362,41 puana, Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 7.553,81 puana geriledi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,30’luk artışla 1,1843 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA