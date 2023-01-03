Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, yeni yıla ilişkin olumlu beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 artışla 434,36 puana ulaştı.
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,37 artarak 7.554,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44’lük artışla 6.623,89 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,80 artışla 14.181,67 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,15’lik yükselişle 24.436,47 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,032’lik azalışla 1,055 seviyelerinde seyrediyor.