Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilere odaklandı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 452,54 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artarak 7.844,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 15.086,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 yükselerek 7.023,5 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 25.783,48 puan oldu.
Euro/dolar paritesi TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,23 değer kaybederek 1,082 seviyelerinden işlem gördü.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilere odaklandı.
Almanya ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 büyüdü.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.
AB, kasımda 20,7 milyar euro dış ticaret açığı verdi.