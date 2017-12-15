Avrupa borsaları iki ülke dışında günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları Almanya ve İngiltere haricinde günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD vergi sisteminde yapılması planlanan değişikliklerin ve yatırımcıların şirket hisselerine ilişkin temkinli tutumunun etkisiyle günü Almanya ve İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybederek 388,19 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 5.349,30 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,44 azalarak 22.094,04 seviyesine geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 13.103,56 seviyesine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 7.490,57 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise (Türkiye saatine göre) 20:48 itibariyle yüzde 0,3’lük düşüşe 1,1773 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA