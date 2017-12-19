Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsalarında, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,42 azalarak 391,02 puana indi.
Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,72’lik azalışla 13.215,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kaybederek 5.382,91 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalışla 22.274,97 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,10 azalarak 10.234,30 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,09’luk kazançla 7.544,09 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,33'lük artışla 1,1820 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA