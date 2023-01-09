Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, haftaya İspanya hariç pozitif bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 artışla 446 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanarak 14.635 puandan işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 7.713 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi 6.860 puanla önceki kapanışının hemen üzerinde, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 primle 25.232 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybıyla 8.693 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1,0690 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 0,2 artışla beklentileri aştı.