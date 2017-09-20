Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle açıldı
FED kararlarının takip edileceği Avrupa borsaları güne, İtalya hariç düşüşle başladı.
Avrupa borsaları, İtalya hariç güne satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,20 azalışla 381,35 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 düşüşle 7.268,10 puan oldu.
Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,6 artışla beklentileri aşmasının ardından DAX endeksi yüzde 0,10 gerileyerek 12.550,89 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 azalışla 5.233,99 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 kayıpla 10.355,40 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kazancıyla 22.450,36 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini ve akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının bekleneceğini ifade etti.
Kaynak: AA