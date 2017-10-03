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Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları karışık açıldı
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Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 390.15 puanla, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de 7.435,40 puanla yatay seyrediyor.


Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 5.358,81 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.261,90 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 22.795,09 puanda bulunuyor.

Analistler, Almanya'da piyasalarda tatil dolayısıyla işlem yapılmadığını belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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