Avrupa borsaları karışık açıldı
Avrupa borsalarında açılışın ardından karışık bir seyir izleniyor.
Karışık bir seyir izleyerek açılan Avrupa borsalarında, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 390,29 puanla, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.535,0 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.977,30 puana ulaşırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 22.535,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.356,30 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 gerilemeyle 10.265,40 puana indi.
Analistler, devam eden Brexit görüşmeleri ve İspanya'da Katalonya ile ilgili krizin sürmesinin piyasalarda iç dinamikleri öne çıkarttığına dikkati çekerek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve sanayi üretimi verisinin izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA