Avrupa borsaları karışık açıldı
Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izleniyor.
Karışık bir seyir izlenen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 391,24 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.525,18 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi 12.979,40 puanla, İtalya'da MIB 30 endeksi 22.373,35 puanla ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 10.277,60 puanla yatay seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 5.352,45 puana geriledi.
Analistler, Brexit ve İspanya'ya ilişkin gelişmelerin Avrupa tarafında gündemi meşgul etmeyi sürdürdüğüne işaret ederek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD tarafında açıklanacak verilerin izleneceğini kaydetti.
Kaynak: AA