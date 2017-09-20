Avrupa borsaları karışık kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 381,98 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 7.271,95 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,83 azalışla 10.292,10 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,31 değer kaybederek 22.355,58 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 12.569,17 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi de yüzde 0,08’lik kazançla 5.241,66 puana yükseldi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,12’lik artışla 1,2008 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA