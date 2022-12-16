Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.424 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalışla 6.511 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 8.189 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 23.765 puanda seyrediyor.

Dün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının ardından avro/dolar paritesi 1,0736 ile 6 ayın en yüksek seviyesini test ederek geri çekildi ve günü yüzde 0,5 azalışla 1,0630 seviyesinden tamamladı. Parite, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlenmesi ve beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarının satıcılı seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, İngiltere'de açıklanan perakende satışlar verisinin kasımda yıllık yüzde 5,9 azalarak beklentilerin altında kalmasının da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini ifade etti. (AA)