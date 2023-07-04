Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 461,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 16.080 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.527 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.3393 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi önceki kapanışa paralel 9.640 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 28.102 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1,0910 seviyesinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasaların dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, ABD'de enflasyon endişesinin kısmen azalmasıyla rahatlayan piyasaların, resesyon fiyatlamalarının güçlenmesiyle yeniden yön arayışına girdiğini belirtti.

Avrupa'da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Fransa'da devam eden olaylar risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

Buna karşın Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam edeceklerini vurgularken, ECB Üyesi Joachim Nagel, faiz artışlarında hala gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Öte yandan, Almanya'da 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yılık tahvil faizi arasındaki fark 80 baz puana kadar çıkarken, analistler, ECB'nin "şahin" adımlarını sürdürmesi halinde söz konusu farkın daha da açılabileceğini belirtiyor.

Bu durum, Almanya'nın resesyon girebileceği endişesini güçlendirirken, bunun bölgenin en güçlü ekonomisi olması nedeniyle Avro Bölgesi genelini de oldukça olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da dış ticaret fazlası mayısta 14,4 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde ithalat aylık bazda yüzde 1,7 artarken, ihracat yüzde 0,1 azaldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 27 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda en az 50 baz puan daha faiz artırılacağı öngörülüyor.