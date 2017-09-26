Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kazanarak 384,03 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 artarak 12.605,20 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,03’lük kazançla 5.268,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,18 değer kazanarak 22.430,65 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21 azalarak 7.285,74 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,26 azalışla 10.189,60 puana indi.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.51 itibarıyla yüzde 0,60’lık azalışla 1,1779 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA