Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 383,94 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 artarak 12,339,03 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselerek 5.506,82 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 9.407,00 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.495,67 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 20.609,99 puana düştü.
Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.31 itibarıyla yüzde 0,30'luk düşüşle 1,1573 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA