Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artarak 363,08 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 11.468,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,71 yükselerek 19.185,14 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 7.114,66 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,15 azalarak 5.085,78 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,92'lik artışla 1,1414 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA