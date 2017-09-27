Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artışla 385,62 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 artarak 12.657,41 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 kazançla 7.313,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 5.281,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 artışla 22.622,19 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,76’lık kazançla 10.368,90 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,36'lık azalışla 1,1750 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA